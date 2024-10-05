Отар Кушанашвили объяснил, почему Наталья Штурм «несчастная женщина»

Журналист уверен, что у певицы нет даже друзей, чтобы объяснили ей, какой контент приемлем в соцсетях Наталья Штурм регулярно публикует в социальных сетях фотографии и видеоролики в стиле ню, демонстрируя свою фигуру и сексуальность.
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