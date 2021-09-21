Казахстан увеличил долю высококлассной пшеницы HI-Pro в урожае - МСХ

Астана. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане, в пшенице мягкой 3-класса урожая 2021, доля пшеницы HI-Pro, пользующейся высоким спросом в мире, составляет 71%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.
Астана. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане, в пшенице мягкой 3-класса урожая 2021, доля пшеницы HI-Pro, пользующейся высоким спросом в мире, составляет 71%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.
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