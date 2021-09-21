Kaztag

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    С чего ради США вдруг забеспокоились о безопасности Центральной Азии? Скорее всего пытаются залезть в Казахстан.Министр обороны К...
  • галина
    А что обэтом думает Путин? Опять будем перед казахами пргибаться?Глава центральног...
  • NAN
    таких учёных вешать надо за яйца и с рогатках расстреливатьУченый: АЭС – сам...

Казахстан увеличил долю высококлассной пшеницы HI-Pro в урожае - МСХ

Казахстан увеличил долю высококлассной пшеницы HI-Pro в урожае - МСХ

Астана. 21 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане, в пшенице мягкой 3-класса урожая 2021, доля пшеницы HI-Pro, пользующейся высоким спросом в мире, составляет 71%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх