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Царьград

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Попал в тюрьму и стал криминальным лидером России: история Шакро Молодого

Попал в тюрьму и стал криминальным лидером России: история Шакро Молодого

Он десятилетиями выстраивал свой авторитет, чтобы занять место главы преступной среды.Захарий Калашов, известный в криминальной среде как Шакро Молодой, прошёл путь от 17-летнего заключённого до неформального главы преступной иерархии России.

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