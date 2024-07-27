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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В России определят на конкурсе «Столицу финансовой культуры»

В России будет проводиться ежегодный Всероссийский конкурс «Столица финансовой культуры», цель которого – оценить достижения субъектов и определить лучший региональный проект в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан.

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