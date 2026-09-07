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ИА Регнум

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Дело об убийстве депутата Петрова объединили с делом о краже

Дело об убийстве депутата Петрова объединили с делом о краже

Расследование убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, по которому обвиняли миллиардера Илью Трабера, объединили с делом о краже в особо крупном размере.

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