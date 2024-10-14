Сможет ли Россия вернуть налог на бездетность в 2024 году

Детали инициативы о введении в России налога на бездетность не известны Кремлю. Для оценки эффективности этого шага необходимо проанализировать советский опыт, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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