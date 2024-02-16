РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Значит надо объяснить ИИ дронов, что нужно лететь домой и взорваться там. Это можно сделать с помощью QK например.Bloomberg: Британ...
  • Наталия Москаленко
    Жаль, что не медленно их рвали на куски!Военкор Поддубный...
  • Игорь Петров
    Сдохли мразиВоенкор Поддубный...

Генерал ВСУ Кривонос: ГУР прошляпило мощный удар РФ и виноват в этом лично Буданов*

Генерал ВСУ Кривонос: ГУР прошляпило мощный удар РФ и виноват в этом лично Буданов*

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, выступил в эфире на YouTube-канале «Прямой» и заявил о том, что успехом на поле боя в зоне СВО в последние дни, российская армия обязана провалу украинской разведки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх