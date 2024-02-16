Генерал ВСУ Кривонос: ГУР прошляпило мощный удар РФ и виноват в этом лично Буданов*

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, выступил в эфире на YouTube-канале «Прямой» и заявил о том, что успехом на поле боя в зоне СВО в последние дни, российская армия обязана провалу украинской разведки.
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