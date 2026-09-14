Во Фролах на улице Солнечной строят скейт-парк и детскую зону

Во Фролах продолжается создание общественного пространства на улице Солнечной. Территорию для благоустройства определили сами местные жители в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства.
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