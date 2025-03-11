Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Лебедевки в Курской области

Минобороны РФ 11 марта опубликовало кадры освобождения подразделением 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии населенного пункта Лебедевка в Суджанском районе Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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