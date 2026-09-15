Лайфхаки из Америки, планы на чемпионат мира, хохломские ложки. Как в Нижнем Новгороде открыли «Volga Арену»

Репортаж со стрелки Волги и Оки.С самой старой арены КХЛ — на самую новуюВ уже далеком 2015 году тогдашний президент КХЛ Дмитрий Чернышенко устроил своеобразный тур по трем городам-миллионникам.
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