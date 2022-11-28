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Анхель Ди Мария: «Для меня Месси – это все, лучший игрок мира. Мой пас перед голом был дерьмовым, но он находит решения в любой ситуации»

Анхель Ди Мария считает, что его пас на Лео Месси перед голом Мексике был плохим. На 64-й минуте Месси открыл счет в матче 2-го тура группового этапа против Мексики (2:0), забив дальним ударом.

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