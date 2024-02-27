В Екатеринбурге осудили активиста за оправдание теракта против Татарского

Ранее он был судим за призывы к массовым беспорядкам. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии уральского пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании теракта против военкора Владлена Татарского.