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  • Вовладар Даров
    Многие откажутся вообще от телефонаИзменения в закон...
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Изменения в законодательстве о замене номера сотового телефона в 2025 году коснутся всех

Изменения в законодательстве о замене номера сотового телефона в 2025 году коснутся всех

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект приказа, который распространится на всю территорию Российской Федерации и будет определять порядок перехода на новую систему нумерации, рассказала корреспонденту PRIMPRESS доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

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Вовладар Даров
Многие откажутся вообще от телефона
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