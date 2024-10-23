Изменения в законодательстве о замене номера сотового телефона в 2025 году коснутся всех

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект приказа, который распространится на всю территорию Российской Федерации и будет определять порядок перехода на новую систему нумерации, рассказала корреспонденту PRIMPRESS доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.