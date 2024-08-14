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Царьград

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Смерти от туберкулёза зафиксированы в двух бригадах ВСУ

Смерти от туберкулёза зафиксированы в двух бригадах ВСУ

В эти бригады прибыли мобилизованные заключённыеСмерти от туберкулёза зафиксированы в августе в двух бригадах ВСУ, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные из пророссийского подполья Херсона.

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