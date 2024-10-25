Эрдоган обсудил с Путиным на БРИКС обмен пленными между Москвой и Киевом

Также стороны рассмотрели вопросы зернового коридора и разминирование в Черном мореТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, пишет агентство Anadolu.
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