Три французских самолета попытались нарушить границу России над Черным морем

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в Минобороны.Средства контроля воздушного пространства России засекли над акваторией Черного моря летательные объекты, которые направлялись к границе России.
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