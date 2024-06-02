♟ Гроссмейстер Сергей Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы для бойцов СВО Карякин пообщался с военнослужащими группировки войск «Центр» и подарил бойцам подписанную им шахматную доску.
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♟ Гроссмейстер Сергей Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы для бойцов СВО Карякин пообщался с военнослужащими группировки войск «Центр» и подарил бойцам подписанную им шахматную доску.