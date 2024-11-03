Кому рубль не даст прибавки: государственная программа долгосрочных сбережений и ее особенности Ольга ВайленкоВ России с 2023 года введена «Программа долгосрочных сбережений граждан», призванная помочь им накапливать средства на будущую пенсию при поддержке государства.