Кому рубль не даст прибавки: государственная программа долгосрочных сбережений и ее особенности Ольга ВайленкоВ России с 2023 года введена «Программа долгосрочных сбережений граждан», призванная помочь им накапливать средства на будущую пенсию при поддержке государства.
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