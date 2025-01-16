Председатель президиума БиГ встретилась со спецпредставителем ЕС

Сербский депутат и председатель президиума БиГ Желька Цвиянович в Сараево провела встречу с главой делегации ЕС и специальным представителем ЕС в Боснии и Герцеговине (БиГ) Луиджи Сорекой о процессе европейской интеграции, 16 января сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
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