Председатель президиума БиГ встретилась со спецпредставителем ЕС

Сербский депутат и председатель президиума БиГ Желька Цвиянович в Сараево провела встречу с главой делегации ЕС и специальным представителем ЕС в Боснии и Герцеговине (БиГ) Луиджи Сорекой о процессе европейской интеграции, 16 января сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».