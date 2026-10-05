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Регионы России

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RedMagic 12 Pro лидирует по производительности в Geekbench 7 перед презентацией

RedMagic 12 Pro лидирует по производительности в Geekbench 7 перед презентацией

RedMagic 12 Pro превосходит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max по многопоточной производительности, уступая им только в одноядерном тесте — 3677 против 4000 баллов соответственно.

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