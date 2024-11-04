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Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду может покинуть клуб

После пяти лет отсутствия в Лиге чемпионов «Арсенал» делает большие успехи в трансферном окне. Они должны показать свою силу на рынке, полностью осознавая, что их скольжение вниз по турнирной таблице Премьер-лиги должно прекратиться.

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