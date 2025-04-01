Рядовой из Карелии Александр Цветков погиб в ходе спецоперации

В Сегеже простятся с погибшим в зоне боевых действий землякомФото: unsplash.com / David Monje, администрация Сегежского округа В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Цветков.
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