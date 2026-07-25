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Царьград

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МВД сообщает: рыбак пропал после аварии на реке Мана 27 июня

МВД сообщает: рыбак пропал после аварии на реке Мана 27 июня

В Красноярском крае 27 июня на реке Мана произошла авария: лодка с тремя рыбаками врезалась в деревья.

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