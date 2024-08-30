Щипков: России необходима Новая воспитательная политика

Сергей Дмитриев

...В перечне характерно не упомянут советский опыт, на котором ещё кое-как держится весь этот политбомонд, вкл. автора. ...А надо объявить РФ Светским государством, без реверансов и поклонений любой религии, по лучшим мировым стандартам. "В наш век промеж планет" и интернеТ впаривать молодёжи со смартфонами легенды о беспорочном зачатии, воскрешении из мёртвых и прогулках по вОдам как-то несерьёзно и обескураживает, по-чесноку. Кста..., не упомянут феномен юношеской тошнотности, недуг которого сохраняется до седых волос у избранных властителей дум.