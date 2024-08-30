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Парламентская газета

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Щипков: России необходима Новая воспитательная политика

Щипков: России необходима Новая воспитательная политика

России необходима Новая воспитательная политика. Одной из главных задач, которую придется системно решать на государственном уровне, станет борьба с инфантилизмом, выращивание взрослых людей.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...В перечне характерно не упомянут советский опыт, на котором ещё кое-как держится весь этот политбомонд, вкл. автора. ...А надо объявить РФ Светским государством, без реверансов и поклонений любой религии, по лучшим мировым стандартам. &quot;В наш век промеж планет&quot; и интернеТ впаривать молодёжи со смартфонами легенды о беспорочном зачатии, воскрешении из мёртвых и прогулках по вОдам как-то несерьёзно и обескураживает, по-чесноку. Кста..., не упомянут феномен юношеской тошнотности, недуг которого сохраняется до седых волос у избранных властителей дум.
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