Маркетолог Пушкина перечислила особенности молодых российских туристов

Портрет молодого туриста формируют три поколения: миллениалы, зумеры и поколение Альфа. Основатель маркетингового агентства Flamingo Project, сервис-тренер и маркетолог в сфере гостеприимства Полина Пушкина рассказала об особенностях молодых туристов на окружном образовательном интенсиве в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «НТА-Приволжье».