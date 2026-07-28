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Нижегородская правда

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Маркетолог Пушкина перечислила особенности молодых российских туристов

Маркетолог Пушкина перечислила особенности молодых российских туристов

Портрет молодого туриста формируют три поколения: миллениалы, зумеры и поколение Альфа. Основатель маркетингового агентства Flamingo Project, сервис-тренер и маркетолог в сфере гостеприимства Полина Пушкина рассказала об особенностях молодых туристов на окружном образовательном интенсиве в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «НТА-Приволжье».

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