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«Мы в шаге от потери Славянска»: на Украине заявили о критической ситуации для ВСУ

«Мы в шаге от потери Славянска»: на Украине заявили о критической ситуации для ВСУ

Украинский военный пропагандист Юрий Бутусов заявил, что положение Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта стало критическим и может привести к потере оставшихся под контролем Киева крупных городов Донбасса.

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