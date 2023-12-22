Власти прокомментировали сообщения о росте цен в России

Повышение отпускных цен на отдельные товары, о котором, по данным СМИ, сообщают торговым сетям поставщики, необязательно отражается на стоимости товаров для потребителей, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии