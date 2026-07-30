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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о СКА: «Ларионов сможет поставить тот хоккей, который он хочет. Если они так хорошо усиливаются, почему бы не побороться за Западную конференцию?»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о перспективах СКА в предстоящем сезоне КХЛ .

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