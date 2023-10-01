Рестораторов попросили поделиться с участниками СВО

Законопроект, предусматривающий отчисление ресторанами, ночными клубами и барами сбора в размере одного процента от суммы счета за оказанные услуги с последующим направлением средств в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», внесли в Госдуму 28 сентября.
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