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Оман: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщили,...

Оман: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщили, что 31 июля нефтяной танкер был сбит неопознанным снарядом примерно в 11 морских милях (20,3 км) к северо-востоку от Лимы, провинция Мусандам.

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