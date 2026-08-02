Богослов Лебедев озвучил 7 ошибок верующих во время молитвы

Религиовед перечислил типичные заблуждения во время обращения к Богу.Религиовед и богослов Андрей Лебедев перечислил типичные просчеты, которые нередко допускают православные христиане в момент молитвенного обращения, пишет ИА «Кулик».
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