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Царьград

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Богослов Лебедев озвучил 7 ошибок верующих во время молитвы

Богослов Лебедев озвучил 7 ошибок верующих во время молитвы

Религиовед перечислил типичные заблуждения во время обращения к Богу.Религиовед и богослов Андрей Лебедев перечислил типичные просчеты, которые нередко допускают православные христиане в момент молитвенного обращения, пишет ИА «Кулик».

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