Раскрыта причина гибели популяции дельфинов

Во Флориде ученые выяснили, почему в лагуне Индиан-Ривер уменьшается популяция дельфинов. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, причина в том, что дельфины стали питаться менее калорийной рыбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии