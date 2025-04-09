Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта причина гибели популяции дельфинов

Раскрыта причина гибели популяции дельфинов

Во Флориде ученые выяснили, почему в лагуне Индиан-Ривер уменьшается популяция дельфинов. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, причина в том, что дельфины стали питаться менее калорийной рыбой.

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