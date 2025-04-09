Раскрыта причина гибели популяции дельфинов

Политика как она есть

Во Флориде ученые выяснили, почему в лагуне Индиан-Ривер уменьшается популяция дельфинов. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, причина в том, что дельфины стали питаться менее калорийной рыбой.