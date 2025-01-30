Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону.