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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек об Осаке: «Рада, что она вернулась. У нее было много взлетов и падений, но когда она хорошо играет, победить ее очень сложно»

– Ига, вопрос не про United Cup. В тур вернулись многие игроки – Каролин [Возняцки], Энджи [Кербер], Наоми.

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