АиФ: Найдена связь между эпидемией чесотки в Англии и СВО на Украине

В последнее время в Соединенном Королевстве зафиксирован сильный всплеск чесотки. Согласно сведениям СМИ, с 2023 года заболеваемость увеличилась по меньшей мере в два раза, однако в последнем квартале негативная динамика усилилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии