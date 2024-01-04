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АиФ: Найдена связь между эпидемией чесотки в Англии и СВО на Украине

АиФ: Найдена связь между эпидемией чесотки в Англии и СВО на Украине

В последнее время в Соединенном Королевстве зафиксирован сильный всплеск чесотки. Согласно сведениям СМИ, с 2023 года заболеваемость увеличилась по меньшей мере в два раза, однако в последнем квартале негативная динамика усилилась.

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Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
А проказы?
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