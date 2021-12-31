Детский омбудсмен рассказала о семье «замерзшего» в Ижевске 11-летнего мальчика

В Ижевске нашли «замерзшего» 11-летнего мальчика: ребенок был без верхней одежды. Уполномоченная по правам ребенка Удмуртии Ольга Авдеева рассказала о семье несовершеннолетнего и привела подробности инцидента.
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