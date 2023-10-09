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    Хорошо бы призвать в армию, галкина, собчак и её вздорную мамашку.Сына российского ...

Галкин* — о ситуации в Израиле: «У меня гордость за эту страну. Мы никуда не собираемся уезжать!»

Галкин* — о ситуации в Израиле: «У меня гордость за эту страну. Мы никуда не собираемся уезжать!»

Максим Галкин скриншот: соцсети В субботу группировка ХАМАС атаковала Израиль. Там находятся и наши знаменитости, среди которых певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов, певица Глюкоза с семьей, шоумен Максим Галкин* с женой и детьми.

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