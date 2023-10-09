Максим Галкин скриншот: соцсети В субботу группировка ХАМАС атаковала Израиль. Там находятся и наши знаменитости, среди которых певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов, певица Глюкоза с семьей, шоумен Максим Галкин* с женой и детьми.