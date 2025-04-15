Я тут недавно наткнулся на свеженькое интервью Константина Эрнста, и если честно, не знаю, смеяться или плакать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Запрещено на Украине". То самое интервью Жириновского провокатору Гордону
- Будущий сотрудник МВД Мурад который обещал русским, что они все примут его религию, уже не такой смелый и очень сильно извиняется
- Смеялся до слёз: как же меня посмешило новое высказывание Константина Эрнста - неужели он настолько оторван от реальности
Свежие комментарии