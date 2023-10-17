Глава МВД Франции Дарманен обвинил футболиста Бензема в связях с террористами

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире CNews заявил, что экс-футболист "Реала", а ныне игрок саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема связан с террористической организацией "Братья-мусульмане".
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