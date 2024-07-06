«Сан-Антонио», «Шарлотт» и «Атланта» проявляют интерес к Брэндону Ингрэму

Об этом рассказал обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико. «Источники сообщают, что «Сан-Антонио» и «Шарлотт» стали потенциальными кандидатами на приобретение Ингрэма, как и «Атланта», которая вскоре официально обменяет в «Новый Орлеан» защитника Деджонте Мюррэя.