СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении Ассамблеи народов России.
В Крыму китайская община подала документы на регистрацию
Комментарии
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Гарий Щерба
,,Ручеёк,, НЕМНОГОЧИСЛЕННОГО состава Китайской общины и её ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ , в ДАЛЬНЕЙШЕМ может ПЛАВНО ПЕРЕЙТИ в ,,РЕКУ,, , которая БУДЕТ ВЛИЯТЬ на ПОЛИТИКУ и КУЛЬТУРУ РОССИИ и в частности на полуостров Крым ....!!!!
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19 час.
Надежда Белугина
Свято место пусто не бывает.
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15 час.
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