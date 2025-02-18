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    ,,Ручеёк,, НЕМНОГОЧИСЛЕННОГО  состава  Китайской общины и её  ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ , в  ДАЛЬНЕЙШЕМ  может  ПЛАВНО ...В Крыму китайская...

В Крыму китайская община подала документы на регистрацию

В Крыму китайская община подала документы на регистрацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении Ассамблеи народов России.

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Комментарии
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Гарий Щерба
,,Ручеёк,, НЕМНОГОЧИСЛЕННОГО  состава  Китайской общины и её  ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ , в  ДАЛЬНЕЙШЕМ  может  ПЛАВНО ПЕРЕЙТИ  в ,,РЕКУ,, , которая  БУДЕТ ВЛИЯТЬ  на  ПОЛИТИКУ  и  КУЛЬТУРУ РОССИИ  и в частности на полуостров Крым ....!!!!
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19 час.
Надежда Белугина
Свято место пусто не бывает.
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15 час.
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