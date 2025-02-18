В Крыму китайская община подала документы на регистрацию

Гарий Щерба

,,Ручеёк,, НЕМНОГОЧИСЛЕННОГО состава Китайской общины и её ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ , в ДАЛЬНЕЙШЕМ может ПЛАВНО ПЕРЕЙТИ в ,,РЕКУ,, , которая БУДЕТ ВЛИЯТЬ на ПОЛИТИКУ и КУЛЬТУРУ РОССИИ и в частности на полуостров Крым ....!!!!