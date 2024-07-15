Во Владивостоке презентовали новый рамный внедорожник

Во Владивостоке состоялась яркая презентация долгожданной новинки – китайского пикапа JAC T9. Мероприятие, организованное компанией «Успех-Авто», собрало множество гостей, желающих первыми оценить мощный и стильный автомобиль.
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