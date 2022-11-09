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“Только бизнес, ничего личного”: российский посол в Вашингтоне Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев

“Только бизнес, ничего личного”: российский посол в Вашингтоне Антонов объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев

В интервью РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты экономически заинтересованы в войне на истощение с Россией руками украинцев, дополнительно стремясь “снять сливки” с зарубежных поставок вооружений.

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