Григорий Лепс заговорил о детях от молодой жены

Певец Григорий Лепс развелся со своей второй супругой Анной Шаплыковой в 2021 году. После этого он долго восстанавливался после разрыва, и недавно шокировал общественность, представив свою новую девушку — 18-летнюю модель Аврору Киба.
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