Косметолог Момонова рассказала о пользе тотального отказа от сладкого

Новосибирский кометолог Оксана Момонова в комментарии для VN.RU рассказала, что сладкое старит кожу.Косметолог Момонова порекомендовала тотальный отказ от сладкого или сокращение его потребления тем, кто хочет иметь красивую и здоровую кожу.
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