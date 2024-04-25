Косметолог Момонова рассказала о пользе тотального отказа от сладкого

Новосибирский кометолог Оксана Момонова в комментарии для VN.RU рассказала, что сладкое старит кожу.Косметолог Момонова порекомендовала тотальный отказ от сладкого или сокращение его потребления тем, кто хочет иметь красивую и здоровую кожу.