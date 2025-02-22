Число погибших при обрушении крыши в ТЦ в Перу достигло шести человек

Количество жертв в результате обрушения крыши фудкорта в торговом центре региона Ла-Либертад в Перу увеличилось до шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер Астудильо Чавес во время пресс-конференции.
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