Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности, отметив его значительный вклад в развитие страны и большой авторитет среди белорусского народа.
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