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Watch: Man balances 254 toilet paper rolls on his head

Watch: Man balances 254 toilet paper rolls on his head

Serial Guinness World Record-breaker David Rush bested his own title for balancing toilet paper on his head by keeping 254 rolls in the air.

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