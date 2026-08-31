Watch: Man balances 254 toilet paper rolls on his head

Serial Guinness World Record-breaker David Rush bested his own title for balancing toilet paper on his head by keeping 254 rolls in the air.
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