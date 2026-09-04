Диетолог Залётова: чеснок не заменяет лекарства при гипертонии

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залётова рассказала, что чеснок может быть частью рациона, но не заменяет лекарства.