Диетолог Залётова: чеснок не заменяет лекарства при гипертонии

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залётова рассказала, что чеснок может быть частью рациона, но не заменяет лекарства.
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