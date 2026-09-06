REUTERS/Valentyn Ogirenko Глава киевского режима Владимир Зеленский "принимает заказы" на совершение терактов и уже "переплюнул" бывшего главаря "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена, став угрозой для всего мира.
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